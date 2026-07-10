В Бакинском апелляционном суде в пятницу продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

На судебном заседании, проходящем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья — Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют — армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты, сообщает «Азертадж».

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, а также государственные обвинители — начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

Сначала слово было предоставлено обвиняемому А.Гукасяну, который начал свое выступление на прошлом судебном заседании. Продолжив свою речь, он сказал, что не признает себя виновным по предъявленным ему статьям обвинения.

Затем выступил защитник обвиняемого Василия Бегларяна, который попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении подзащитного и отменить приговор от 5 февраля 2026 года.

Выступивший вслед за этим В.Бегларян также отметил, что не признает себя виновным по предъявленным ему статьям обвинения.

Затем выступил адвокат обвиняемого Бако Саакяна, который попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении его подзащитного.

Другой же адвокат обвиняемого Б.Саакяна попросил суд отменить приговор от 5 февраля 2026 года, вынести оправдательный вердикт в отношении его подзащитного и удовлетворить поданную апелляционную жалобу.

Б.Саакян в ходе выступления сказал, что не признает себя виновным по предъявленным ему в рамках уголовного дела обвинениям.

Следующее заседание суда состоится 14 июля.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян — 18 лет, Давид Аллахвердян и Левон Балаян — 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян — 15 лет.