В первом полугодии 2026 года в Азербайджане 475 семей стали владельцами жилья по программе аренды с последующим выкупом.

Об этом сообщил Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана.

Отметим, что программа реализуется с 2019 года. Ее цель — помочь гражданам, не имеющим достаточных накоплений для покупки собственного жилья.

За эти годы, по состоянию на 1 июля 2026 года, благодаря программе жилищные условия улучшили 9 545 семей. Более 60% получателей жилья стали молодежь и молодые семьи.

С момента запуска механизма фонд предоставил квартиры по 17 адресам: восьми в Баку, шести в Абшеронском районе и трех в Сумгаите.

Все квартиры расположены в жилых комплексах рядом со школами, детскими садами и медицинскими учреждениями. Жилье полностью отремонтировано, оснащено системой отопления, включая газовые котлы, а также счетчиками воды, газа и электроэнергии. Права собственности на все квартиры зарегистрированы в установленном порядке.