В Баку 11 июля по инициативе Бакинской инициативной группы (БИГ) пройдет международная конференция «Медиа и деколонизация: возвышающиеся голоса, усиливающиеся нарративы».

Как сообщает БИГ, это первая подобная площадка в Азербайджане с участием представителей СМИ колониальных территорий. Конференция пройдет в интерактивном формате с участием зарубежных и азербайджанских журналистов.

В мероприятии примут участие руководители медиаструктур, журналисты, политические обозреватели, эксперты, исследователи, дипломаты, представители государственных структур, гражданского общества и диаспорных организаций.

Участники обсудят роль СМИ в процессах деколонизации, проблемы освещения колониальных территорий, противодействие дезинформации с использованием искусственного интеллекта, а также развитие сотрудничества между международными и местными медиа.

Отдельное внимание будет уделено вопросам документирования колониальных преступлений, нарушений прав человека, экологической справедливости и укрепления международной сети взаимодействия журналистов и правозащитников.