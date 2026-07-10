Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках рабочего визита в США провел встречи в штатах Юта и Калифорния, а также посетил штаб-квартиру корпорации NVIDIA.

Как сообщает МИД Азербайджана, в рамках визита в штат Юта Мамедов провел рабочие встречи с президентом Сената штата Стюартом Адамсом, членом «Кворума Семидесяти Апостолов» Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Джеком Джерардом, президентом Университета Юты Тейлором Рэндаллом, президентом Фонда Стерлинга Майлзом Хансеном и обсудил вопросы возможного практического сотрудничества.

Во Всемирном торговом центре Юты он выступил перед представителями бизнеса и технологических компаний, рассказав о стратегической роли и бизнес-возможностях Азербайджана.

В Калифорнии Мамедов посетил штаб-квартиру технологической компании NVIDIA, где обсудил сотрудничество с вице-президентом по международным и правительственным связям компании Недом Финклом и ознакомился с возможностями применения ИИ в госуправлении, влияния цифровой трансформации на оказание услуг гражданам. Кроме того, в Центре искусственного интеллекта города Сан-Хосе стороны обменялись информацией об опыте Азербайджана и Сан-Хосе в сфере городского управления и предоставления государственных услуг.