Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшюкюра Пашазаде орденом «Эль-юрт хурмати» («Уважение Народа и Отечества»).

Высокой государственной награды шейхульислам удостоен за вклад в развитие духовно-просветительской деятельности, укрепление межрелигиозного диалога, продвижение идей мира и гуманизма, а также за развитие дружественных отношений между Узбекистаном и Азербайджаном.

Во время церемонии Мирзиёев подчеркнул укрепление союзнических связей между двумя странами и отметил роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в развитии двустороннего сотрудничества. Он также поблагодарил Аллахшюкюра Пашазаде за книгу «Высшая вершина братства и союзничества», представленную в Узбекистане.

В ответ Аллахшюкюр Пашазаде выразил признательность президенту Узбекистана и высоко оценил достижения страны в сфере развития и созидания.