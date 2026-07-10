Завтра, 11 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем — 31-36° тепла. Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-80, днем — 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди. В отдельных местах не исключены ливни, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 33-38° тепла, в горах ночью — 11-16, днем — 20-25, местами — до 28-30° тепла.