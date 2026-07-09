Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов потребовал повысить внимание к рассмотрению обращений граждан и организации личного приема населения.

Соответствующее заявление министр сделал на заседании коллегии МВД, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2026 года и задачам на предстоящий период.

Эйвазов отметил, что органы внутренних дел и Внутренние войска в отчетный период успешно выполняли задачи по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и защите прав и свобод граждан. По его словам, безопасность была надежно обеспечена как во время международных и республиканских массовых мероприятий, так и на освобожденных территориях Азербайджана.

Глава МВД подчеркнул, что обеспечение удовлетворенности граждан является одной из ключевых задач, поставленных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В связи с этим он поручил уделять повышенное внимание профилактике и раскрытию преступлений, возмещению материального ущерба, причиненного противоправными действиями, а также рассмотрению обращений граждан и организации их приема.