Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об изменении азербайджанского сопредседателя Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Чехии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение «О составе Совместной комиссии между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Чешской Республики по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству».

Согласно документу, сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны назначен министр экономики Микаил Джаббаров. Ранее эту должность занимал заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов.

Министерству иностранных дел поручено направить чешской стороне соответствующее уведомление о внесенных изменениях.