Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) выявили в Мингячевире подпольный пивной цех с 198 тыс. литров готовой продукции.

Как сообщает ГНС, индивидуальный предприниматель Хайям Тагиев организовал производство без регистрации в налоговых органах.

При проверке обнаружено 198 тыс. литров готовой продукции, а также бочки для розлива, 14 тонн ячменного солода, 300 кг пивных дрожжей и более 2 тонн другого сырья без документов о происхождении.

Факты задокументированы, приняты соответствующие меры. В Налоговой службе отметили, что продолжат контрольные мероприятия по борьбе с теневым оборотом подакцизных товаров.