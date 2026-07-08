В связи с домашним матчем ФК «Карабах» против исландской «Вестри» в первом квалификационном раунде Лига Европы УЕФА, который состоится 9 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, режим работы Бакинского метрополитена будет изменен.

В преддверии матча расположенная рядом станция «Гянджлик» будет работать в усиленном режиме в соответствии с планом действий Бакинского метрополитена при проведении массовых мероприятий. С учетом ожидаемого интереса к игре и необходимости обеспечить безопасную и комфортную перевозку пассажиров на станции будут введены дополнительные меры контроля.

Для этого будет организовано усиленное дежурство с привлечением дополнительного персонала. Особое внимание уделят организации пассажиропотока, особенно после окончания матча, чтобы пассажиры могли беспрепятственно ориентироваться в направлении движения. Дополнительные меры также будут приняты на станциях «Нариманов» и «28 Мая».

В течение дня поезда будут курсировать по летнему графику рабочих дней. При необходимости на линию будут выведены резервные составы. После завершения матча движение поездов будет регулироваться в специальном режиме с учетом работы станции «Гянджлик».