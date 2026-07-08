Завтра, 9 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 19-23, днем — 28-31° тепла. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных районах возможны кратковременные интенсивные дожди, грозы и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем — 30-35, в горах ночью — 10-15, днем — 20-25, местами — до 27-29° тепла.9 июля в Азербайджане температура воздуха прогреется до 35°.