Деятельность армянской оппозиции после выборов все больше приобретает характер шоу. Проиграв иски в Конституционном суде, большинство позиционных партий решили всё-таки взять парламентские мандаты. То есть план лишить новоизбранный парламент легитимности не просто провалился – оппозиция отказалась от него сама. Особо ярких и многочисленных массовых акций протеста тоже не заметно.

Но именно на этом фоне политическое поле Армении буквально «взорвал» арест Гагика Царукяна, главы партии «Процветающая Армения». Пожалуй, никогда ещё арест политика и бизнесмена не превращался в такое шоу. Богатый особняк Царукяна, его личный зоопарк – животных оттуда сейчас перевозят в ереванский зоопарк – всё это похоже скорее на содержание какого-нибудь «цыганского барона» в российской провинции. А частный зоопарк – явная отсылка к владениям колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Армянские оппозиционные блогеры в социальных сетях уже напоминают, как Царукян в своем особняке принимал знаменитостей из-за рубежа, в том числе и армянской диаспоры, и с иронией спрашивают: интересно, когда они вступятся за Царукяна?

Но армянская позиция воспринимает это шоу куда серьезнее.

Всё дело в том, что Гагик Царукян на прошедших выборах набрал 4% с «хвостиком» голосов избирателей и оказался в одном шаге от того, чтобы войти в парламент. И если Царукян дотягивает до 5%, это резко снижает количество голосов у правящего «Гражданского договора». В оппозиционных кругах уверены: голоса «Процветающей Армении» недосчитали в пользу «ГД». А затем начали «прессовать» её лидера. Гагика Царукяна сначала лишили доступа к его бизнес объектам. А теперь дело дошло до ареста.

Наконец, другие оппозиционные лидеры явно опасаются повторения сценария. Самвела Карапетяна уже арестовывали, и были вынуждены выпустить, но как надолго он на свободе – большой вопрос. Тем более что на нём висит обвинение в избирательном подкупе, и ему не позволили вылететь в Россию. Точно так же не позволили вылететь в Москву Роберту Кочаряну. Который однажды тоже успел полюбоваться небом в клеточку.

На этом фоне арест Царукяна в оппозиционных кругах воспринят понятным образом: а когда придут за нами? Есть, конечно, парламентская неприкосновенность, но снять эту неприкосновенность не так сложно, как кажется. Особенно если устойчивое большинство – у правящей партии. Вожаки армянской оппозиции, уже проиграв выборы, обещали, что они «продолжат борьбу», что всё ещё в впереди, и Никол Пашинян в своем кресле пробудет очень недолго. И, судя по всему, Пашинян эти угрозу воспринял всерьёз. И ответил на то поле, где у оппозиции особых возможностей нет.

Любопытно, конечно, как все эти аресты соотносятся с демократическим имиджем и Армении как страны, и лично Пашиняна. Но, во-первых, в Армении ради власти идут и не на такое. А во-вторых, целая серия плебисцитов, включая последний, когда иностранные наблюдатели «не замечали» использования административного ресурса, давления на оппозиции и т.д., похоже, убедили власти: можно всё. Главное, придумать хоть какое-то обоснование.

Такие вот «крокодилы, бегемоты» в переводе на армянский.