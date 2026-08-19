США разрабатывают механизм предотвращения военных инцидентов между Израилем, Турцией и Сирией, заявил спецпосланник президента США по Сирии и Ираку, посол США в Турции Томас Баррак. Об этом сообщает Reuters.

По словам Баррака, Турция не была заранее уведомлена об израильских ударах, что создало риск ответных военных действий со стороны Анкары.

Он отметил, что Турция содействует подготовке сирийской армии, восстановлению государственных институтов и инфраструктуры, а также оказывает Дамаску военную и дипломатическую поддержку.

Баррак связал удары Израиля по авиабазе с «восприятием – обоснованным или ошибочным – того, что Турция в ближайшем будущем может усилить свое присутствие на этой базе».

Дипломат подчеркнул, что произошедшее показало необходимость создания механизма предотвращения возможных конфликтов между Израилем, Сирией и Турцией.

«Это подчеркивает необходимость механизма предотвращения конфликтов с участием Израиля, Сирии и Турции. Мы активно работаем над его созданием, чтобы не допустить подобных недопониманий в будущем», – указал спецпосланник американского президента.

Ранее Турция осудила авиаудар Израиля по военной авиабазе Абу-Духур в сирийской провинции Идлиб.