Израильский беспилотник нанес удар по портовой зоне близ города Газа, в результате погибли шесть человек, включая ребенка. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

Удар пришелся по кафе в портовой зоне к западу от города Газа. Еще 10 человек получили ранения, их доставили в больницу Аль-Шифа.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что целью удара были командиры палестинского движения ХАМАС в районе Шати недалеко от порта.

«Удар был нанесен с высокой точностью, чтобы устранить угрозу. Перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение», – говорится в заявлении.