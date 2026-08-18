Экс-президент Украины Виктор Ющенко рассказал о своем недавнем визите в Баку и встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом он сообщил в Facebook.

«С президентом Ильхамом Алиевым нас объединяет более 20 лет личной дружбы и совместной работы по укреплению отношений между Украиной и Азербайджаном… Дорожу нашей дружбой и убежден: стратегическое партнерство, взаимное доверие и уважение между Украиной и Азербайджаном и впредь будут воплощаться в важные совместные дела», – написал Ющенко.

Экс-президент Украины также рассказал об истории своих отношений с Азербайджаном. По его словам, они начались со знакомства и установления дружеских отношений с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1989 году в Нахчыване.

Ющенко отметил, что одним из важных результатов этой работы стало официальное закрепление стратегического партнерства между двумя странами. Он напомнил, что 22 мая 2008 года во время официального визита Ильхама Алиева в Киев была подписана Декларация о дружбе и стратегическом партнерстве между Баку и Киевом.

«Этот документ определил стратегический характер наших двусторонних отношений и заложил прочную основу для их дальнейшего развития… Во время нынешней встречи мы обсудили настоящее и будущее наших стран, развитие двустороннего сотрудничества и конкретных проектах, над подготовкой которых наши команды продолжат работать», – указал он.

Экс-президент Украины также поблагодарил Азербайджан за поддержку Киева.

«Я особенно благодарен президенту Алиеву и народу Азербайджана за их постоянную поддержку Украины, гуманитарную помощь, заботу о украинских детях и неизменное уважение суверенитета и территориальной целостности нашего государства», – говорится в публикации экс-президента Украины.

Ющенко также выразил благодарность послу Украины в Азербайджане Юрию Гусеву и сотрудникам дипломатической миссии за организацию визита и работу по развитию двусторонних отношений.