Пентагон может сократить американское военное присутствие в Персидском заливе после завершения войны с Ираном, сообщает The Washington Post.

По данным официальных лиц, знакомых с ситуацией, окончательная оценка последствий атак пока не завершена. Вместе с тем США рассматривают, стоит ли восстанавливать военные объекты, поврежденные в результате ударов Ирана. Газета отмечает, что возможное сокращение американского контингента может свидетельствовать об изменении подхода Вашингтона к военному присутствию в регионе.

Полученные объектами повреждения позволили Пентагону пересмотреть прежнюю стратегию. При этом ведомство уже сигнализировало, что не намерено восстанавливать базы в их прежнем формате.

Центральное командование США (CENTCOM) обычно размещает на Ближнем Востоке около 40 тыс. военнослужащих на 20 объектах, расположенных от Иордании до Омана. С начала года Вашингтон усилил группировку дополнительными кораблями и системами ПВО, а также нанес более 13 тыс. ударов по целям, связанным с Ираном.

В американской администрации также существуют разногласия по поводу возможного переноса военных объектов в Израиль. Противники такого решения опасаются, что расширение присутствия США может повысить уязвимость американских сил перед израильской разведкой.

Страны Персидского залива, которые на протяжении десятилетий рассчитывали на военную защиту США, в случае сокращения американского присутствия могут столкнуться с необходимостью искать других партнеров либо самостоятельно наращивать оборонный потенциал. На реализацию таких планов, отмечает издание, потребуются значительные ресурсы и время.