Генеральный прокурор при Кассационном суде Ливана Ахмад Рами аль-Хадж распорядился передать Сирии бывшего генерала сирийской армии Аделя Иссу для привлечения к ответственности за преступления, в которых его обвиняют. Об этом сообщает Anadolu.

Решение принято после того, как ливанские судебные органы подтвердили соблюдение всех необходимых юридических процедур для экстрадиции Иссы, находящегося под стражей в Ливане. Основанием для выдачи стало ливано-сирийское соглашение о судебном сотрудничестве, заключенное в 1951 году.

Центральному управлению уголовных расследований поручено доставить Иссу из места содержания в Дворце правосудия в Бейруте в Главное управление общей безопасности. Оттуда его доставят к ливано-сирийской границе, где передадут сирийским силовикам, которые будут ждать его на другой стороне.

Исса занимал высокие командные должности при свергнутом правительстве Башара Асада. Он возглавлял 17-ю дивизию сирийской армии, а также командовал сухопутными силами правительственных войск в восточной провинции Дейр-эз-Зор.

Ливанские власти задержали Иссу в начале августа после того, как он пришел в посольство Сирии в Бейруте для оформления документов. К тому времени сирийские власти уже объявили его в розыск.

В Сирии бывшего генерала обвиняют в убийствах и преступлениях против человечности. Исса отвергает эти обвинения.