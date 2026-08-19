Российский пропагандист Владимир Соловьев вновь разразился претензиями в адрес Азербайджана. На этот раз его возмутило то, что Баку проводит собственную политику и не оглядывается на реакцию Москвы.

Соловьев предложил задуматься, «откуда у Азербайджана такая уверенность в себе», и связал действия Баку с «ожиданием поражения России».

«Сейчас Азербайджан объявил наших троих граждан в розыск. Мы на это как-то ответили? А вообще, визит министра иностранных дел в Украину? Мы на это как-то ответили? А задайте себе вопрос: почему так себя ведет Азербайджан, ряд других стран? Они уверены, что мы проиграем. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим: ни Западу, ни им», — возмутился пропагандист.