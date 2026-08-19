ОАЭ приостановили торговые, финансовые и коммерческие операции с Ираном на фоне ракетной атаки со стороны Тегерана, сообщило министерство иностранных дел арабского государства.

«В свете региональной эскалации, которая подрывает как международную безопасность, так и мир в регионе, вся торговля, коммерческие обмены, финансовые операции с Ираном буду прекращены до дальнейшего оповещения», – говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства в X.

Ранее Минобороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны страны зафиксировали запуск двух баллистических ракет из Ирана. Одна из них упала за пределами территориальных вод государства.