Зарубежные избирательные участки Казахстана готовы к голосованию, однако в день парламентских выборов не будут работать участки при посольствах страны в Украине, Иране и Эфиопии, заявил посол по особым поручениям МИД РК Ерлан Алимбаев на заседании Центральной избирательной комиссии.

«В связи с непростой обстановкой в Украине и Иране, а также по причине отсутствия избирателей в Эфиопии было принято решение приостановить деятельность этих участков. Этот вопрос был предварительно согласован с ЦИК», – проинформировал Алимбаев.

По его словам, бюллетени и информационные материалы начнут доставлять на зарубежные участки 19 августа. На все 79 действующих участков необходимые материалы должны поступить до 20 августа.

Алимбаев также рассказал об участии иностранных журналистов в освещении выборов в Казахстане.

«На сегодняшний день зарегистрированы 38 иностранных журналистов из 29 стран. География очень широкая – от США до Бразилии, а также европейских стран, включая Польшу и Чехию. Журналисты начнут прибывать с 20 августа, а 21 августа ожидается их полный состав», – отметил представитель МИД.

В мониторинге выборов в Курултай (парламент) Казахстана примут участие 777 иностранных наблюдателей, представляющих 42 государства и 13 международных организаций. В их числе также 138 депутатов парламентов из 41 страны.

Выборы в Курултай назначены на 23 августа.