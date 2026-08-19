Иран объявил двух сотрудников посольства Франции в Тегеране «нежелательными элементами» и запретил им въезд в исламскую республику, говорится в заявлении иранского МИД.

«Учитывая действия двух сотрудников посольства Франции в Тегеране, нарушающие международное право, в частности Конвенцию 1961 года о дипломатических отношениях, МИД Ирана заявляет о признании этих двух сотрудников нежелательными элементами, и, соответственно, их въезд в Иран будет запрещен», – указывается в пресс-релизе.

В иранском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что решение принято после того, как «прошло несколько недель с момента разоблачения их (двух дипломатов) противоправных действий, а правительство страны (Франции) не приняло никаких мер для исправления ситуации и предотвращения подобных инцидентов».

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Париж в ближайшее время вышлет двух иранских дипломатов в ответ на задержание двух сотрудников французской дипмиссии в Тегеране.