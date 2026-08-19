Иран намерен добиваться окончательного прекращения боевых действий в зоне Персидского залива, а не временного перемирия, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Иран передал посредникам (на непрямых переговорах с США), что Тегеран не принимает прекращение огня, война должна закончиться так, чтобы больше не повторилась», – отметил глава иранского МИД.

По мнению Арагчи, военное противостояние в зоне Персидского залива показало, что США «не могут защитить даже свои собственные базы». Он считает, что «новый подход к обеспечению стабильности в регионе должен основываться на коллективной безопасности и взаимном разрешении экономических конфликтов».

Министр также отметил «эффективную посредническую роль» Катара и Пакистана в переговорном процессе между Тегераном и Вашингтоном. Арагчи добавил, что отношения между Тегераном и Дохой сейчас «находятся в очень позитивной фазе».