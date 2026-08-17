Осенью верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас представит новый пакет санкций против России. Он станет самым масштабным с начала полномасштабного вторжения. Об этом Каллас рассказала в интервью изданию Die Welt, опубликованном 17 августа. По словам вице-президента ЕК, европейские санкции уже нанесли РФ значительные экономические потери — более €1 трлн.

Она подчеркнула, что, если масштабный пакет ограничений будет принят, число россиян, попавших под санкции, а также компаний и организаций из России увеличится сразу на треть. «Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну», — указала Каллас. Также она отметила, что принятие в Сенате законопроекта о санкциях против России, инициированного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, «вселяет надежду» на то, что Европа и Соединённые Штаты могут действовать более согласованно в отношении санкций.

Напомню, что в последний день перед августовскими каникулами Сенат США провёл дебаты по законопроекту о так называемых адских санкциях против РФ, инициированному покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Сенаторы поддержали закон, отбив поправку, которая несла критическую угрозу документу. Предложенный Грэмом проект закона S.5025 о санкциях против России претерпел ряд изменений и после смерти автора был переименован в его честь. Теперь это Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 — закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года.

Документ на 61 страницу предусматривает введение санкций против российских чиновников, членов их семей и олигархов, а также предоставление президенту США полномочий устанавливать 500-процентные пошлины в отношении российской нефти, газа, нефтепродуктов, нефтехимической продукции, угля, импортируемых в США; вторичные 100-процентные тарифы для стран, которые импортируют российскую нефть и газ или содействуют уклонению от санкций.

Срок действия новых тарифных полномочий ограничен пятью годами. Тарифы, очевидно, будут направлены против Китая и Индии, которые являются крупнейшими импортёрами российской нефти и газа, пишет Reuters. Финансовые санкции против Ирана были добавлены за несколько дней до первого голосования. Поправка предусматривает продление ограничений, срок действия которых истекал 31 декабря этого года, до конца 2031-го.

Законопроект приняли большинством голосов: 86 — за и 11 — против. Да, его ещё должна рассмотреть Палата представителей, которая уже ушла на перерыв. Это означает, что документ не сможет пройти Конгресс до конца лета. И даже после окончания каникул принятие может произойти не так быстро, как в Сенате. Но всё же есть очевидный сигнал о том, что США намерены усиливать санкционное давление на Россию.

Как видим, аналогичным же образом действуют и в ЕС. Кстати, совсем недавно, 23 июля, Совет Европейского союза окончательно утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России за агрессию против Украины. Он стал крупнейшим за четыре с лишним года полномасштабной войны. Да, его принятие несколько раз переносили из-за того, что государства-члены не могли достичь компромисса по санкциям.

Financial Times писала, что ЕС столкнулся с резким снижением поддержки новых экономических ограничений против РФ и сопротивлением «беспрецедентного» уровня. По данным СМИ, исключений из последнего пакета требовали Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия. Чтобы предварительно согласовать пакет, для Греции сделали исключение. Но, так или иначе, тот пакет санкций против России был принят. И вот — готовится новый пакет санкций.

Параллельно свои «санкции» против российской экономики вносит и Украина. Напомню, что, по данным российского страхового брокера Mains, в 2025 году украинские удары по НПЗ и другим объектам нефтегазовой отрасли привели к более чем 1 трлн рублей, или примерно $12,9–13 млрд, прямых и косвенных потерь. А ведь в 2026 году кампания продолжилась и стала ещё более системной.

В мае–июле под ударами оказались, среди прочего, Салават, Афипский, Сызранский, Саратовский, Ильский, Омский, НОРСИ, Ярославский, Уфимский, Оренбургский, Московский, ТАНЕКО, Куйбышевский и Туапсинский объекты, а также нефтяные терминалы, хранилища, насосные станции и порты. А в августе ситуация стала ещё серьёзнее: удар по Орскому НПЗ привёл к его остановке, причём из-за санкционных ограничений ремонт оборудования может занять до шести месяцев.

Международное энергетическое агентство в июле из-за последствий атак снизило прогноз российской нефтедобычи на 2026 год на 85 тыс. баррелей в сутки, а на 2027 год — на 150 тыс. баррелей в сутки. При этом российская переработка столкнулась уже не просто с отдельными авариями, а с системным дефицитом мощностей. В июне–июле производство бензина в РФ было примерно на треть ниже, чем годом ранее. То есть, если осторожно экстраполировать прошлогоднюю оценку Mains на 2026 год, совокупный ущерб нефтяному сектору за 2025–2026 годы уже может исчисляться десятками миллиардов долларов.

А ведь в июле–августе украинские беспилотники систематически атаковали крупные логистические комплексы Wildberries. По оценке Data Insight, повреждено или уничтожено до трети складских площадей компании, а стоимость находившихся там товаров оценивалась примерно в 480 млрд рублей, или $5,7 млрд. Другой расчёт даёт ещё более высокую итоговую сумму. По оценке аналитика Сергея Семко, восстановление инфраструктуры Wildberries и потери продавцов могли составить 600–800 млрд рублей, то есть примерно $6–8,5 млрд.

Неудивительно, что по состоянию на начало августа дефицит федерального бюджета России достиг 6,455 трлн рублей, или 2,8% ВВП. И эта цифра будет стремительно расти. Как из-за всё новых ракетно-дроновых атак со стороны Украины, так и по причине воздействия уже введённых и новых санкций со стороны ЕС и США. И на этом фоне неудивительно, что в России всё громче звучат голоса ранее вполне лояльных к Кремлю экспертов о необходимости скорейшего окончания войны.

Их, конечно, всячески пытаются заткнуть. Но это — обречённая на провал затея. Потому что всё больше и больше последствия развязанной Россией полномасштабной войны против Украины будут осуждать те самые россияне, которые изначально поддержали это преступление своего государства. И однажды чаша терпения даже у поразительно терпеливых и имперски мыслящих россиян может переполниться. И тогда вполне может случиться классический русский бунт с непредсказуемыми последствиями.