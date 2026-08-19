США включили председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ в санкционный список, сообщается на сайте американского Минфина.

В американский санкционный список SDN List внесена японский юрист Томоко Аканэ, которая возглавляет Международный уголовный суд. Ограничения предусматривают замораживание активов лиц, подпавших под санкции США, и запрет на проведение с ними определенных финансовых операций.

Кроме того, санкции введены против прокурора МУС Абдулая Сея.

В МУС заявили, что санкции США против представителей суда подрывают международный правопорядок.

«Когда судебным деятелям угрожают за то, что они соблюдают закон, в опасности оказывается сам правовой порядок», – указали в Международном уголовном суде.

Ранее Вашингтон уже вводил ограничительные меры в отношении ряда судей Международного уголовного суда.