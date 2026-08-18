В ходе Азербайджано-корейской международной археологической экспедиции по изучению древней Габалы в Салбире Габалинского района обнаружен 32-метровый участок внутренней оборонительной стены, сообщает АЗЕРТАДЖ.

«Примечательно то, что на сегодняшний день обнаружен и исследуется 32-метровый участок оборонительной стены. Внутренние оборонительные стены охватывают X–XI века», — отметил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Института археологии и антропологии Джейхун Эминли.

По его словам, археологические работы на этом участке продолжаются и продлятся до конца августа.

Профессор Сеульского национального университета Ю Бён Грока отметил, что участники экспедиции рассчитывают получить новые значимые результаты по итогам нынешнего сезона исследований.

Салбир является одним из участков древней Габалы и относится к периоду I–XI веков. В разные годы археологические работы здесь проводились в северо-западной, западной и юго-западной частях территории. За годы исследований специалисты обнаружили и изучили материалы, относящиеся к эпохам палеолита, энеолита и ранней бронзы.

На предыдущих этапах раскопок в Салбире были обнаружены фрагменты городских оборонительных сооружений, а также различные постройки, включая жилые дома и производственные помещения. Среди находок также есть бассейн, элементы водопроводной и канализационной систем, погребения, в том числе катакомбного типа, керамическая посуда и украшения.

Обнаруженные артефакты позволяют ученым подробнее изучать особенности градостроительства и повседневной жизни населения древней Габалы в I–XI веках.