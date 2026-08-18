Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи высоко оценил отношения между президентами Исламской Республики и Азербайджана Масудом Пезешкианом и Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Арагчи заявил, что телефонный разговор двух президентов открыл новую страницу в двусторонних отношениях.

Ранее Пезешкиан отмечал, что Азербайджан оказал Ирану помощь в самые сложные для него дни.

Президент Алиев, в свою очередь, поблагодарил иранского президента за теплые и искренние слова об Азербайджане, подчеркнув, что Баку вновь продемонстрировал свою поддержку братскому народу Ирана.