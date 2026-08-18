Франция в ближайшее время вышлет двух иранских дипломатов в ответ на задержание двух сотрудников французской дипмиссии в Тегеране, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Я заявил, что эти неприемлемые действия будут иметь последствия. В ближайшие дни два иранских дипломата будут высланы из Франции», – написал он в Telegram-канале.

Ранее Барро сообщил о задержании в Иране 19 июля двух французских дипломатов. По его словам, они занимались реализацией французских программ «по поддержке гражданского общества», в том числе оказывали содействие иранским ученым и художникам. Министр утверждал, что дипломатов удерживали несколько часов, допрашивали, а с одним из них обращались грубо. Позднее они были освобождены и вскоре вернулись во Францию.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с Барро заявил о неприемлемости действий французских дипломатов, назвав их поведение непрофессиональным. Он подчеркнул, что соблюдение законодательства страны пребывания и общепризнанных принципов дипломатии является «необходимым условием для продолжения работы иностранных представительств».