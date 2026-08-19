Новоназначенный посол Азербайджана Рашад Асланов передал копии верительных грамот заместителю генерального директора Главного управления протокола МИД Турции Мустафе Джему Гюндюзу, сообщил дипломат в соцсети X.

«Сегодня я с большим удовольствием вручил копии верительных грамот заместителю генерального директора Главного управления протокола Министерства иностранных дел Турецкой Республики Мустафе Джему Гюндюзу», – говорится в публикации.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев распоряжением от 24 июля освободил Асланова от должности посла в Италии и назначил его послом республики в Турции.