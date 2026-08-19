Новоназначенный посол Азербайджана Рашад Асланов передал копии верительных грамот заместителю генерального директора Главного управления протокола МИД Турции Мустафе Джему Гюндюзу, сообщил дипломат в соцсети X.
«Сегодня я с большим удовольствием вручил копии верительных грамот заместителю генерального директора Главного управления протокола Министерства иностранных дел Турецкой Республики Мустафе Джему Гюндюзу», – говорится в публикации.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев распоряжением от 24 июля освободил Асланова от должности посла в Италии и назначил его послом республики в Турции.
Bugün, Güven Mektubumun örneğini Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Cem Gündüz’e sunmaktan büyük memnuniyet duydum. 🇦🇿🇹🇷 pic.twitter.com/r1Ad7N7p23
— Rashad Aslanov (@rashadaslan) August 18, 2026