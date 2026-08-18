Турция осудила авиаудар Израиля по военной авиабазе Абу-Духур в сирийской провинции Идлиб и призвала международное сообщество принять более решительные меры для прекращения атак на Сирию.

«Мы решительно осуждаем авиаудары, нанесенные Израилем сегодня утром по военной авиабазе Абу-Духур в сельской местности сирийской провинции Идлиб», – говорится в заявлении МИД Турции.

В турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что Израиль продолжает «безрассудно» наносить удары по сирийской инфраструктуре и военному потенциалу, тем самым нарушая территориальную целостность и единство страны.

Анкара призвала международное сообщество занять более жесткую позицию и принять меры для прекращения усиливающихся атак Израиля на Сирию.

В МИД Турции также подчеркнули необходимость привлечения к ответственности за действия, которые противоречат нормам международного права.