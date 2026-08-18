Посол США в Израиле Майк Хакаби назвал израильских поселенцев, нападающих на палестинцев и захватывающих их дома, «террористами» и предупредил о последствиях таких действий.

«Когда вы предпринимаете действия, направленные на изменение поведения и запугивание отдельного человека, группы населения или общества, это соответствует историческому определению терроризма. Я не знаю, как еще это назвать», – сказал посол в интервью израильскому телевидению.

При этом Хакаби подчеркнул, что речь идет лишь о небольшой части израильского общества.

«Они наносят огромный ущерб государству Израиль и еврейскому народу. Израильтянам следует помнить, что своими действиями они дают оружие в руки критикам Израиля. Это не поселенцы, и большинство из них не живет в Иудее и Самарии (на Западном берегу). Когда они совершают акты насилия и причиняют вред, они фактически подливают масла в огонь. Зачем помогать своим врагам и давать им еще больше поводов ненавидеть вас?» – отметил американский посол.