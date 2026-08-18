Депутат от Газиантепа и член недавно созданной оппозиционной «Новой партии» (YENİ Parti) Турции Мелих Мерич получил ножевые ранения в результате нападения, сообщает TRT Haber.

По предварительным данным, нападение совершил бывший председатель районного отделения Республиканской народной партии (CHP) в Огузели Сейди Ахмет Келеш.

Мерича госпитализировали после инцидента, была проведена операция. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.