Азербайджан объявил трех российских политологов — Семена Уралова, Ивана Князева и Алексея Чадаева – в международный розыск, по каналам Интерпола направлены соответствующие обращения. В разъяснительном сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана по поводу принятия такого решения дается подробный рассказ о том, почему эти трое теперь должны ходить и оглядываться, дабы избежать доставки в Баку.

Напомним, что фигуранты выступили с призывами к применению насильственных методов в отношении Азербайджана, изменению конституционного строя страны и нарушению ее территориальной целостности, а также к разжиганию национальной ненависти и вражды. Кроме того, они высказывались о применении насильственных методов в отношении Азербайджана, в том числе об удержании отдельных лиц под угрозой физического уничтожения и их целенаправленной ликвидации, а также публично призывали к терроризму.

Нет, о том, что Россия является государством-оккупантом, воюющим с государством, которое десятилетиями лживо и цинично называлось «братским», откровенно террористическими методами, знают и в Украине, и в Азербайджане, и во всем мире. И о том, что ответ на вопрос, прозвучавший в стихотворении Евгения Евтушенко, также дан однозначно, – все тоже знают. Хотят русские – читай, руководство РФ и подавляющее большинство откровенно зомбированных граждан этой страны – войны. И крови, слез, страданий жителей соседних стран – тоже хотят. Видя в этом смысл своего существования.

Собственно, в этом смысле программа «Частота понимания», где выступала вся та троица, которая теперь будет разыскиваться по линии Интерпола, явилась зеркалом нынешнего российского общества. Одно название передачи чего стоило: «Выдавить Зеленского по капле». То есть сидело в студии четыре персонажа – трое указанных выше и один коллаборант, предавший Украину и получивший за это должность в оккупационной администрации временно захваченной части Херсонской области Украины, Михаил Шпир, – и соревновались в том, кто большую глупость и гадость в адрес соседнего государства скажет. Как по мне, то интереснее бы они смотрелись, если бы попытались подоить быка. Тоже по капле. Чтобы результаты усилий были и налицо, и на лице.

Впрочем, всему свое время. Пока же укажем на то, что Уралов, например, предложил поискать ключик к украинским политическим элитам. После чего, видимо, возбудившись от собственного предложения и сочтя его уже претворенным в жизнь, он отправился в мысленное путешествие по всем постсоветским странам. В ходе коего и было озвучено предположение о том, что успешная работа в украинском направлении может привести к такому же результату и, например, в Азербайджане.

Остается напомнить этому «гиганту мысли» о том, что угрожалка у этой троицы не выросла, чтобы на нашу страну рыпаться. Как и на любую иную – на пространстве бывшего СССР. Они же, как видим, и Украине способны угрожать, только сидя в студии, а не отправившись на войну, развязанную президентом РФ Владимиром Путиным четыре с половиной года назад. Войну эту в Кремле планировали завершить быстро, «взятием Киева за три дня». В итоге, потеряв почти полтора миллиона военнослужащих убитыми и ранеными, в Кремле взяли за щеку большой украинский огурец.

И весь мир теперь смеется, вспоминая анекдот про «вторую армию мира». Верховный главнокомандующий которой довел до того, что Москва, Санкт-Петербург и иные российские города стали местом регулярных прилетов украинских дронов и ракет. Да, нынешняя Россия, через четыре с половиной года после начала полномасштабной войны против Украины, тонет в болоте социально-экономических проблем. Она клянчит бензин у Индии, она не в состоянии остановить бегство из страны тех своих сограждан, которые не хотят превращаться в «пушечное мясо».

Россия превратилась в откровенного вассала Китая. И визит Путина в КНР, когда глава российского государства на полусогнутых ногах шел к главе КНР, видел весь мир. Какой-то уж совсем позорный получается жизненный финал у престарелого политического деятеля, помешанного на гимнастике в отдельных персоналиях.

А как комичен, нелеп и ничтожен был Путин, напяливший на себя пилотку при посещении Сахалина и временно оккупированных территорий Японии! Особенно нелепо этот образ выглядел в закрытом помещении, где головной убор по устоявшейся военной традиции обычно снимают.

Получилась не демонстрация военной выправки, а какая-то карикатура на нее. Как тут не вспомнить его презрительное отношение к вдовам моряков подводной лодки «Курск»?! Не уверен, кстати, что это фото, явно постановочное, не было снято в каком-то очередном бункере.

Ясное дело, что никто из той троицы, что кукарекают на Азербайджан, этого не признает. Но в том-то и дело, что уже не важно, признают ли очевидное российские пропагандисты, давно отправленные мировым общественным мнением в пешее эротическое путешествие.

А как иначе к ним относиться, если тот же Чадаев изрек: «Единственный способ добиться соблюдения договоренностей – это поставить всех тех, кто их не соблюдает, под прямую угрозу физического уничтожения». После этой фразы понимаешь, сколь справедливо генеральный прокурор Азербайджана возбудил уголовное производство по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 283.2.1 (разжигание национальной ненависти и вражды) УК АР.

«Мы должны быть инструментом правосудия», – продолжил Чадаев. Глядя на него, создается устойчивое ощущение, что единственный «инструмент», коим он может быть, – это резиновое средство контрацепции. Собственно говоря, Чадаева и ему подобных Кремль в качестве такого инструмента и использует. При этом используемые умудряются гордиться этим своим «статусом».

Они жаждут выдать себя за «ястребов войны», но в реальности являются «петухами Кремля». Вот в таком статусе и будут они использованы после задержания и доставки в Баку. Благо в мире найдется очень много стран, которые с радостью поспособствуют этому.