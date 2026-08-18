Азербайджан подал иск против телеканала CNN в федеральный суд США из-за публикации с необоснованными утверждениями о деятельности Израиля на территории страны. Об этом сообщает Report.

Судебный иск связан со статьей CNN, опубликованной 5 июня 2026 года. В ней содержались утверждения о том, что территория Азербайджана якобы использовалась Израилем для проведения операций против Ирана.

В частности, в публикации утверждалось, что израильский спецназ якобы действует на юге Азербайджана, в нескольких районах вблизи иранской границы. По версии CNN, с этой территории проводятся разведывательные операции, а также операции с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в статье говорилось, что Израиль якобы заранее разместил на территории Азербайджана подслушивающие устройства и другое разведывательное оборудование для подготовки к последующим операциям против Ирана.

При этом еще до выхода публикации CNN была проинформирована о позиции азербайджанской стороны. В ответ на запрос телеканала Азербайджан официально опроверг соответствующие утверждения и подчеркнул, что использование своей территории каким-либо третьим государством в военных или разведывательных целях против Ирана не допускается.

Тем не менее позиция Азербайджана не получила должного отражения в опубликованном материале, тогда как ключевые утверждения CNN основывались на информации анонимных источников. Несмотря на неоднократно заявлявшуюся позицию о недопустимости использования территории Азербайджана иностранными силами для проведения операций против соседних или третьих государств, публикация CNN с ложными утверждениями вызвала недовольство азербайджанской стороны.

После выхода статьи Азербайджан официально потребовал от CNN опровергнуть содержащиеся в ней утверждения и внести исправления. С соответствующим заявлением также выступил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана.

6 июня, 23 июня и 2 июля азербайджанская сторона направила CNN повторные официальные письма с требованием опровергнуть утверждения, приведенные в материале, и внести необходимые исправления. Хотя CNN заявила о готовности рассмотреть обоснованные требования Азербайджана, за это время никаких практических шагов предпринято не было. Содержащиеся в публикации утверждения также не были опровергнуты.

В результате Азербайджан подал иск против CNN в федеральный суд штата Делавэр, США, где зарегистрирована медиаорганизация. Исковое заявление было официально направлено в суд 17 августа 2026 года.

Один из авторов публикации CNN Тим Листер и ранее допускал, как отмечает азербайджанская сторона, предвзятый подход в материалах об Азербайджане. В частности, в его публикациях периода Отечественной войны 2020 года и антитеррористических мероприятий 2023 года также содержались утверждения, которые Баку расценивал как предвзятые в отношении страны.