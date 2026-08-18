Баку и Тбилиси планируют принять меры для ускорения прохождения границы на фоне скопления грузового транспорта. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

В связи с этим между руководством таможенных служб двух стран состоялись переговоры.

Стороны планируют принять необходимые меры для устранения заторов и дальнейшего ускорения пересечения границы.

Тем временем Агентство наземного транспорта Азербайджана сообщает, что на таможенном посту «Красный мост» на азербайджано-грузинской границе в очереди находятся 1 030 автомобилей.

Согласно данным о количестве грузовых автомобилей в живой очереди на выезде из таможенно-пограничных пропускных пунктов, на таможенном посту «Самур» на азербайджано-российской границе находятся 47, а на таможенном посту «Астара» на азербайджано-иранской границе – 37 грузовых автомобилей.

В настоящее время на таможенных постах «Ханоба», «Мазымгара» и «Билясувар» ожидающих автомобилей нет.