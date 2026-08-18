Ущерб украинской инфраструктуре от войны с Россией превысил $600 млрд, замороженные российские активы могут стать важным ресурсом для восстановления страны, заявил исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига.

«Это справедливо. Ведь, по оценкам Всемирного банка, по состоянию на сегодняшний день, ущерб, нанесенный Россией украинской инфраструктуре, составляет более $600 млрд. Это сложно одному государству преодолеть. И тем более, эта война не об Украине», – сказал Сибига.

По словам дипломата, Украина продолжает защищать свободу Европы, платя за это жизнями военнослужащих. Он подчеркнул, что для сохранения устойчивости и макрофинансовой стабильности Киеву необходима поддержка партнеров. Сибига отдельно отметил роль Бельгии, назвав ее одним из лидеров такой поддержки.

«Замороженные активы – это один из тех фундаментальных треков, которые могут существенно нас усилить за счет прямого использования российских средств. Поэтому мы, как Украина, будем это активно обсуждать в европейских столицах, и не только европейских столицах. И очень надеемся выйти на четкие конкретные решения. Это должно быть коллективное решение и коллективная ответственность», – отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавил, что Киев намерен обсуждать использование замороженных российских активов не только с европейскими партнерами, но и с другими государствами.