Россияне с начала 2026 года вывели из банков более $24,7 млрд – рекордную с начала войны в Украине сумму. Об этом пишет The Washington Post.

Отток средств из российской банковской системы заметно ускорился в последние месяцы. Только за первые две недели августа россияне сняли со счетов почти $3,4 млрд. В июле объем снятых средств составил $7,3 млрд, а в июне превысил $4,5 млрд, свидетельствуют данные Центрального банка России.

Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что по итогам года объем снятых средств может почти вдвое превысить показатель первого года войны.

По оценке Скворцова и другого бывшего высокопоставленного российского финансового чиновника, масштабный отток уже создает проблемы с ликвидностью. Это усиливает давление на финансовый сектор, который одновременно сталкивается с ростом проблемной задолженности после кредитного бума, поддержанного властями для расширения военного производства.

«Летают дроны. Что-то горит. Нервозность растет. И, возможно, срабатывает житейская мудрость людей: деньги нужно держать наличными под подушкой, а не где-то в банках, откуда их, возможно, уже никогда не вернут», – заявил бывший финансовый чиновник.

Он добавил, что для некоторых банков отток средств действительно стал проблемой, поскольку они не ожидали такого развития событий и вложили всю наличность в другие активы, тогда как клиенты продолжают снимать до полтриллиона рублей в месяц.

Бывший советник Центробанка России Александра Прокопенко связывает отток средств с ростом тревожности среди населения.

«Это означает, что люди не доверяют российской банковской системе или российской финансовой системе. Все это является следствием страха, что правительство что-то сделает с банковской системой, что оно может национализировать вклады», – сказала она.

При этом Прокопенко считает национализацию вкладов маловероятной. Вместе с тем она не исключила введения властями ограничений на снятие средств.

Объем снятых из российских банков средств с начала года уже превысил $24,7 млрд – столько же вкладчики сняли за весь 2022 год. Тогда, в первые две недели войны, из банков было выведено $23 млрд. Остановить отток удалось после введения властями жесткого контроля за движением капитала и резкого повышения процентных ставок.

На этом фоне крупный российский бизнес также стремится вывести средства из-под контроля регуляторов, опасаясь возможного изъятия активов. По данным Центробанка, только во втором квартале 2026 года из России было переведено более $9,4 млрд.