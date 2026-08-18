Баку и Ташкент приступили к работе над совместным художественным фильмом «Путешествие в Ташкент». Об этом рассказал представитель администрации президента Узбекистана Джахангир Абдурахманов журналистам из Азербайджана в ходе их пресс-тура по стране.

«У нас очень много совместных проектов с коллегами из Азербайджана. Это и по линии телевидения, это и по линии совместных съемок телеканалов и кинофильмов. Совместно снимается фильм «Путешествие в Ташкент». Съемки некоторых сцен также будут проходить в Азербайджане», – рассказал Абдурахманов.

По словам представителя администрации президента Узбекистана, сотрудничество двух стран в медиасфере носит активный характер, в том числе развивается обмен профессиональным опытом. В частности, стороны договорились о взаимодействии с Агентством развития медиа Азербайджана.

Говоря об успешных примерах такого партнерства, Абдурахманов отметил нынешний пресс-тур азербайджанских журналистов по Узбекистану. По его словам, поездка призвана познакомить азербайджанскую аудиторию с результатами развития республики за последнее десятилетие.