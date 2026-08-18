Футбольный клуб «Нефтчи» подписал контракт с сербским полузащитником Драголюбом Савичем, сообщает пресс-служба команды.

Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон по схеме «2+1». Савич преимущественно играет на позиции левого вингера, однако может выступать и на противоположном фланге.

Среди сильных качеств футболиста отмечаются высокая скорость, техничный дриблинг и способность точно бить с обеих ног.

В ходе карьеры Савич играл в клубах Сербии, Австрии и Латвии. Выступая за RFS, он дважды выигрывал чемпионат Латвии и дважды становился обладателем национального кубка.

В прошлом сезоне в составе сербского TSC полузащитник провел 36 матчей, забил шесть голов и записал на свой счет три результативные передачи.