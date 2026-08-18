В Украине необходимо найти механизм для проведения выборов в условиях войны, чтобы возможность проголосовать была у всех граждан, заявил экс-министр обороны страны Михаил Федоров. Об этом сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что Россия не должна иметь возможности влиять на сроки проведения выборов в Украине и определять, когда граждане смогут вновь выбирать власть.

«Демократия не может быть заложницей России. Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине возобновить полноценный демократический процесс даже при условии продолжительной войны», – добавил бывший министр.

Федоров подчеркнул, что при организации выборов необходимо гарантировать право голоса военнослужащим, миллионам украинцев, находящимся за рубежом, а также жителям прифронтовых районов. Кроме того, продолжил он, важными условиями должны стать безопасность избирательного процесса, независимость государственных институтов и доверие граждан к результатам голосования.

По словам Федорова, Украина уже неоднократно находила решения, которые ранее казались невозможными, поэтому выход можно найти и в нынешней ситуации.

«Люди не могут бесконечно жить в государстве, где они не знают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы продвигаются вперед, а другие блокируются, почему решения, которые на фронте нужны сегодня, месяцами ходят по кабинетам», – сказал он.

Бывший министр полагает, что на этом фоне у граждан складывается впечатление, что для чиновников главным критерием является не профессионализм, а лояльность системе. По его мнению, современное государство не может эффективно функционировать при таком подходе.