Россия может расценить участие британских ракетных войск в ударах по ее территории как прямое вовлечение Великобритании в войну в Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент (России Владимир Путин – ред.) предупреждал о наших правах действовать в любом регионе мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по РФ в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями», – сказал Лавров.

Глава российской дипломатии также заявил, что ему «жаль» Великобританию, если она намерена поддерживать Украину до самого конца.