Советник министра транспорта России Алексей Чадаев, ранее выступавший с заявлениями антиазербайджанского характера, подал в отставку. Об этом Чадаев написал в своем Telegram-канале.

«Принял решение сложить полномочия советника министра транспорта России на общественных началах», – сказал Чадаев.

По его словам, высказывания об Азербайджане, прозвучавшие в подкасте, являлись его личным мнением. Чадаев отметил, что «не считает правильным, когда подобные заявления влияют на межгосударственное сотрудничество и создают препятствия для совместной работы стран».

Напомним, Генеральная прокуратура Азербайджана 17 августа объявила в международный розыск трех граждан России, которых обвиняют в публичных призывах к терроризму. В их числе ведущий телеканала «Москва 24» Иван Князев, политический консультант и медиаэксперт Семен Уралов, а также советник министра транспорта РФ Алексей Чадаев.

Ранее посла России Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана, где ему выразили решительный протест в связи с недавними провокационными заявлениями в адрес Азербайджана и его руководства, прозвучавшими в российских СМИ.