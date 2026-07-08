НАТО надеется начиная с 2027 года производить 4 млн артиллерийских снарядов в год. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности НАТО

«НАТО в 2027 году доведет производство снарядов до 4 млн в год», — пообещал Рютте. По его словам, страны альянса уже вложили «только в укрепление военно-промышленной базы НАТО $37 млрд».

Обращаясь к лидерам военной промышленности НАТО, он подчеркнул, что на милитаризацию Европы «деньги есть, и будет еще больше», призвав их использовать эти деньги и расширять военные производства. «Гул машин должен превратиться в рев», — сказал Рютте.

Генсек НАТО предупредил, что «российская военная промышленность работает 24 часа в сутки, и вся остальная российская экономика ее поддерживает». В этой связи он призвал западный военно-промышленный комплекс показать России, КНДР, Китаю и Ирану, «военно-промышленную революцию НАТО» и сделать на этом хорошую прибыль.