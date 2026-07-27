Самым красивым голом чемпионата мира по футболу 2026 года признан мяч защитника сборной Кабо-Верде Сидни Кабрала в ворота команды Аргентины, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В матче 1/16 финала чемпионата мира сборная Кабо-Верде в дополнительное время уступила команде Аргентины со счетом 2:3. На 103-й минуте Кабрал забил второй гол своей команды, восстановив равенство на табло.

Мяч африканского защитника по итогам голосования занял первое место, опередив голы Элдора Шомуродова из сборной Узбекистана и Вильсона Изидора из команды Гаити, которые стали вторым и третьим соответственно.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Аргентины со счетом 1:0.