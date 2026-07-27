Аргентинские юристы обратились в суд с иском против президента страны Хавьера Милея, обвинив его в нецелевом использовании государственных средств и ненадлежащем исполнении должностных обязанностей в связи с поездкой в Бразилию, сообщила газета Ambito.

Истцы заявили, что Милей использовал президентский самолет и государственные средства для участия в партийном мероприятии бразильской оппозиции. «Государственные ресурсы были использованы не по назначению в угоду политически ангажированным интересам, что, помимо этого, нанесло серьезный ущерб двусторонним дипломатическим отношениям», – говорится в иске, цитату из которого приводит издание.

25 июля аргентинский лидер выступил в Сан-Паулу на съезде Либеральной партии, которая официально выдвинула сенатора Флавиу Болсонару кандидатом на пост президента Бразилии на выборах в октябре.

Во время выступления Милей раскритиковал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, а также судью Верховного федерального суда страны Алешандри ди Морайса. После этого посол Бразилии в Аргентине Жулиу Бителли был отозван для консультаций.

Это уже не первый иск против Милея, связанный с его зарубежными поездками, которые не имели статуса официальных визитов. С момента вступления в должность в декабре 2023 года президент Аргентины совершил более 30 поездок за пределы страны.