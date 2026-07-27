Россельхознадзор предотвратил ввоз в Россию через территорию Беларуси партии более чем из 39 тыс. свежесрезанных роз армянского происхождения, которые сопровождались поддельными документами, сообщает «Интерфакс».

Автомобиль с 39,2 тыс. роз, запрещенных к ввозу в Россию, был остановлен сотрудниками Смоленской таможни.

«Транспортное средство, перевозившее данную партию, под управлением гражданина Беларуси следовало из Минской области в Москву. При этом в сопроводительных документах груз был заявлен перевозчиком как безалкогольные тонизирующие напитки. В ходе досмотра грузового отсека были обнаружены цветы, на которые отсутствовали фитосанитарные и товаросопроводительные документы. На сохранившихся фрагментах маркировочных этикеток указано их армянское происхождение», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что поставки цветов из Армении в Россию, а также их транзит через российскую территорию запрещены с 22 мая 2026 года. С 12 июня также действует ограничение на ввоз в страну всей подкарантинной продукции армянского происхождения.

По решению территориального управления Россельхознадзора партия роз была уничтожена 23 июля. Перевозчик привлечен к административной ответственности.