Контрразведка Службы безопасности Украины заявила о раскрытии плана ФСБ по отравлению десятков украинских военнослужащих на якобы благотворительном мероприятии, сообщили украинские СМИ со ссылкой на СБУ.

По данным ведомства, операцию проводили под личным контролем главы СБУ генерал-майора Александра Поклада. Контрразведчики заявили, что предотвратили серию терактов в Харьковской области и задержали двух подозреваемых.

В СБУ сообщили, что фигуранты были завербованы российскими спецслужбами дистанционно через Telegram-каналы с предложениями легкого заработка.

По версии украинской стороны, кураторы поручили им организовать «благотворительную вечеринку», чтобы собрать как можно больше военнослужащих ВСУ. Для этого задержанные арендовали загородный дом и распространили приглашения в местных Telegram-каналах.

Как утверждается, во время встречи участники заговора должны были добавить в напитки гостей сильнодействующие вещества, способные привести к летальному исходу. На мероприятие, по данным СБУ, согласились прийти несколько десятков человек, преимущественно военнослужащие ВСУ.

Кроме того, фигурантам поручили изготовить самодельное взрывное устройство мощностью 10 кг в тротиловом эквиваленте.

В СБУ заявили, что одного из подозреваемых задержали при переноске взрывного устройства в рюкзаке. Вторую фигурантку, жительницу Харьковской области, взяли под стражу в арендованном доме, где она изготавливала компоненты для взрывчатки.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им может грозить пожизненное лишение свободы.