В Бакинском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор обвиняемым по делу Toplum TV на заседании под председательством судьи Азера Тагиева.

По делу Toplum TV суд назначил Акифу Гурбанову 15 лет лишения свободы, Алескеру Мамедли – 14 лет, Руслану Иззетли – 15 лет, Рамилю Бабаеву – 13 лет, Али Зейналову – 14 лет, Мушфигу Джаббарову – 13 лет, Илькину Амрахову – 13 лет, Фариду Исмаилову – 12 лет и Эльмиру Аббасову – 12 лет лишения свободы.

Согласно решению суда, Эльмир Аббасов был взят под стражу непосредственно в зале заседаний.

6 марта 2024 года Министерство внутренних дел Азербайджана провело операцию в офисе интернет-телевидения Toplum TV, а также по нескольким другим адресам. В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджана.