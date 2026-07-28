Курдская коалиция «Сирийские демократические силы» (СДС) готовится объявить о самороспуске и вывести свои подразделения с подконтрольных ей на протяжении более десяти лет территорий Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источник, близкий к сирийскому правительству.

«Высокопоставленные чиновники коалиции, вероятно, объявят о роспуске СДС на пресс-конференции, которая будет освещаться и государственными медиа», – отметил собеседник телеканала, добавив, что проведение мероприятия запланировано на начало августа.

Вместе с тем он указал, что при этом сроки могут быть перенесены до урегулирования вопроса о возвращении курдских переселенцев в районы Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн. Этот вопрос является одним из ключевых требований СДС и органов самоуправления.