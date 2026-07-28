Представители Омана и Ирана проводят переговоры по соглашению, регулирующему судоходство через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, стороны, в частности, обсуждают возможность восстановления третьего маршрута для судоходства через пролив. В настоящее время суда используют либо северный путь вдоль побережья Ирана, либо южный маршрут, проходящий ближе к Оману. Третий коридор расположен между ними, однако практически не применялся с начала американо-израильской военной операции против Ирана.

Bloomberg отмечает, что оманские переговорщики рассчитывают на возможность достижения договоренности и ее объявления уже в ближайшие дни.