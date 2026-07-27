Премьер-министр Молдовы Василе Тофан объявил о созыве 28 июля внеочередного заседания правительства, на котором рассмотрят ситуацию в энергетическом секторе страны, включая положение на рынках дизельного топлива и газа. Об этом он сообщил в социальных сетях.

В понедельник правительство Молдовы сообщило о временных перебоях с наличием дизельного топлива на некоторых автозаправочных станциях. Там уточнили, что проблема решается за счет дополнительных поставок топлива. Среди факторов, повлиявших на ситуацию, власти назвали снижение уровня воды в Дунае, а также обострение конфликта на Ближнем Востоке, которое привело к нарушению транспортных маршрутов и осложнило поставки топлива.

«Я внимательно слежу за всем, что происходит в энергетическом секторе Молдовы, включая рынки дизельного топлива и газа. В свете последних событий я принял решение созвать завтра утром заседание правительства, чтобы на уровне исполнительной власти убедиться в наличии всех необходимых механизмов для оперативного реагирования в случае необходимости», – заявил Тофан.